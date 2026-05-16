ＤｅＮＡの古市尊捕手が１６日、今季初めて１軍に昇格した。古市は昨オフに西武へＦＡ移籍した桑原将志外野手の人的補償でＤｅＮＡに加入したプロ５年目の２３歳。今季は２軍で２７試合に出場して打率３割７厘、１本塁打、１１打点の成績を残している。東京Ｄでの巨人戦の試合前練習に合流した古市は「スタートラインというか、これからシーズンが開幕する感じです」と気合の表情。山本祐大捕手がソフトバンクに移籍し、１軍