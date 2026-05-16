◆パ・リーグロッテ―オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリン）スタメンが発表された。オリックスは直近５試合で４敗を喫し、２位・西武に０・５ゲーム差と詰め寄られた中、シーモアが「４番・一塁」で２試合ぶりに先発復帰。１６打席連続で無安打と苦しむ助っ人が、久しぶりに快音を響かせられるか。【オリックス】１番・右翼中川２番・中堅渡部３番・左翼西川４番・一塁シーモア５番・二塁太田６番・ＤＨ森友７番・