◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１６日・甲子園）阪神・中野拓夢内野手が４試合ぶりに「２番・二塁」でスタメン出場する。１２日・ヤクルト戦（神宮）から大幅に打順が入れ替わり、「５番・二塁」で出場が続いていた。中野の変更に伴って、森下、佐藤、大山のドラ１クリーンアップが復活した。前日（１５日）の広島戦（甲子園）では栗林に攻略され、わずかヒット１本で終わった。打順の入れ替えで勢いを取り戻せるか。以