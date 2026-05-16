Ｆ１界の?ご意見番?ラルフ・シューマッハ氏はレッドブルで２０２１年から４季連続優勝のマックス・フェルスタッペン（オランダ）が名門フェラーリに移籍しても成功できないと主張した。現在のＦ１界に不満を隠さないフェルスタッペンは今後の去就が不透明で来季の移籍がささやかれている。中でもメルセデスやマクラーレンとともに２００８年にタイトルを獲得して以来、祝うべき事象のないフェラーリへの移籍も浮上。専門メディ