【モデルプレス＝2026/05/16】女優の飯島直子が5月15日、自身のInstagramを更新。姉との旅行中のショットを公開した。【写真】58歳女優「雰囲気そっくり」姉との2ショット◆飯島直子、姉との旅行ショット公開飯島は「誘われては 聞こえないフリ 予定を聞かれては 笑顔で受け流してきた 姉との旅計画 本日開幕」「そんなこんなで 初姉妹旅行」とつづり、姉との旅行中のショットを公開。メガネをかけた飯島と顔をスタンプで隠した状