【モデルプレス＝2026/05/16】女優の木村文乃が5月15日、自身のInstagramを更新。子どもがリクエストした食事を公開した。【写真】38歳ママ女優「小さなおてて写り込んでるのが可愛らしい」子どもリクエストの食事◆木村文乃、子どもの食事公開木村は「焼いたパンと焼かないパン サーモン塩焼き ブロッコリートマト たまごの白身キャベツのおみそ汁 マスカット」と献立を記し、木製のクマの形の器に盛り付けられた子どもの食事を公