ロッテの広池康志郎投手が17日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。オリックスは曽谷龍平投手が先発する。広池は2年目の今季、中継ぎとして開幕1軍を勝ち取り、4月12日の西武戦から先発起用された。ここまで今季新加入したロングは、ここまで6試合に登板して0勝1敗、防御率3・54。4度の先発で2度クオリティー・スタート（QS＝6回以上、自責点3以下）をマークしている。前回8日のソフトバンク戦