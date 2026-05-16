【台北共同】台湾積体電路製造（TSMC）は、熊本工場（熊本県菊陽町）を運営する子会社JASMが今年1〜3月期に黒字になったと発表した。中央通信社が16日報じた。同工場での量産開始以降、初めて黒字に転じたという。