歌手の和田アキ子（76）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。スーパーでショックを受けたことを明かす場面があった。「一昨日、魚の煮たのが食べたくて、スーパーに久しぶり行ったんですよ」と和田。初めてのスーパーだったといい、お目当てだったカレイの煮付けは買えなかったものの、買い物をし、ポイントカードを作ったそうで「そうい