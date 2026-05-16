お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶが、大炎上中に寿司屋で受けた神接客を明かした。１６日にＳＮＳに新規投稿。「大炎上した時」の昔話として、後輩と寿司屋に行ったエピソードを紹介した。「食うてたら奥の席でサラリーマンが俺の悪口言うてた。勿論俺が来てるなんて知らん。かと思えば後ろの席も俺の話し」。店内のあちこちから自分のネガティブな話題が聞こえてきたという。「悔しくて高い寿司山程食うた。会計