元日本テレビアナウンサーのタレント脊山麻理子（46）が16日までに自身のインスタグラムを更新。5年ぶりの主演舞台を告知した。「脊山麻理子5年ぶりの主演舞台『出席を取ります！』のチケットが発売になりました」と記すと「妖艶な色気のある先生役です」と役柄も紹介。白ブラウス姿の写真が入ったポスターもアップした。公演は6月16日〜21日（18〜21日は昼夜2公演）、新宿シアターブラッツで行われる「メディアンプロ舞台製作10周