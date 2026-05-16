5月15日（現地時間14日）。NBAキャリア12シーズンを誇るアイザイア・トーマスが、古巣ボストン・セルティックスへ“復帰”と地元メディア『The Boston Globe』が報じた。 2023－24シーズンを最後にNBAのコートへ立てていないトーマスは、今年2月に37歳を迎えた。もっとも、今回セルティックス入りしたのは選手契約ではなく、プロとカレッジのスカウトとして採用されたとのこと。