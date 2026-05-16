開催：2026.5.16 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 5 - 2 [ジャイアンツ] MLBの試合が16日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとジャイアンツが対戦した。 アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。 2回裏、9番 ジェフ・マクニール 5球目を打っ