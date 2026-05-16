開催：2026.5.16 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 0 - 2 [パドレス] MLBの試合が16日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとパドレスが対戦した。 マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するパドレスの先発投手はランディ・バスケスで試合は開始した。 4回表、6番 ミゲル・アンドゥハー 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベ}