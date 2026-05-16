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ミネソタ・ティンバーウルブズ vs サンアントニオ・スパーズ 日付：2026年5月16日（土） 開催地：ターゲット・センター（Minneapolis） 最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 109 - 139 サンアントニオ・スパーズ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対サンアントニオ・スパーズがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォータ