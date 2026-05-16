アマトリチャーナってどんな食べ物？【画像を見る】アマトリチャーナとは？豚の旨味を引き出す「汗をかかせる」調理法と簡単絶品レシピ世界中で広く親しまれているパスタ。種類はたくさんありますが、特にパスタの本場イタリアの中部に位置するローマ周辺で愛されているのが「アマトリチャーナ」というトマトソースのパスタです。名前は聞いたことがあっても、「どんなパスタ？」「アラビアータとの違いは？」と疑問に思う方も多い