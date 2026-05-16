フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は15日（日本時間16日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「2番DH」で先発出場。2打席連発アーチを含む、5打数3安打5打点1四球の活躍でチームの勝利に貢献した。シュワーバーは直近8試合で9本塁打の量産で、早くも今季20号に到達。両リーグ単独トップを独走している。 ■チームの逆転勝利に貢献 シュワーバ