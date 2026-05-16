漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が16日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。今年4月に導入された、自転車への青切符制度の影響について言及した。自転車の青切符制度の導入から1カ月の状況を警察庁が公表。青切符の交付件数は全国で2147件に上り、関西では大阪が267件でワーストとなった。最も多かったのは、一時停止を指定された場所で停止行為を行わない「指定場所一時不停止」の違反。MCの