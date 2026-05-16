【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１５日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのエンゼルス戦に１番指名打者で出場し、左翼線に二塁打を放って４打数１安打、１四球だった。ドジャースは６―０で快勝し、３連勝となった。古巣エンゼルスの本拠地エンゼルスタジアムでの３連戦の初戦。投手に専念した１３日、今季初めて欠場した１４日を挟み、打者としては３試合ぶりの出場となった大谷が、