韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第11話にて、ベクヒョンが兵役中に負った大怪我と、それを支えたヒョンジの献身的な愛の物語が明かされた。【映像】兵役中に入院していた写真（美しすぎる彼女との共同生活の様子も）『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組である。 誰が誰の「X