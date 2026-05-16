歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。2人の子供について語った。22年に十三代目市川團十郎を襲名。襲名後の変化を問われ「変わりますよね」としたものの「今はやっぱり自分のことよりも、子供たちのことで、やっぱり稽古とか」と忙しくしていると語った。MCの笑福亭鶴瓶は、團十郎の長女で舞踊家、女優の市川ぼたん、長男で歌舞伎俳優の市川新之助について「子