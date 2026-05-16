白亜紀に生息していた竜脚類、「ナガタイタン・チャイヤフメンシス」の想像図/Patchanop Boonsai/Handout/Reuters via CNN Newsource（CNN）10年前にタイの池のほとりで発見された複数の化石がきっかけとなり、新種の恐竜が特定された。巨体に長い首と尾を持つ草食恐竜だったとみられる。タイとロンドンの研究者によって「ナガタイタン・チャイヤフメンシス」と名付けられたこの爬虫（はちゅう）類は、東南アジアで発見された恐竜