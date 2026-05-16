タレント長嶋一茂（60）が15日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。赤ちゃんの匂いにまつわるエピソードを披露し、共演者を驚かせた。番組では「赤ちゃんの頭の匂いがする香水」を紹介した。一茂は「僕は癒やしみたいなのを勉強したんですよ。赤ちゃんの頭皮から、頭頂部からの匂いっていうのが最も癒やされる匂いだって聞いたんだよ。で、本当かなと思って嗅いだらやっぱり良い匂いなんだよ。娘た