◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(16日、東京ドーム)巨人のスタメンが発表されました。4連勝中の巨人は前日から1番を平山功太選手に変更、泉口友汰選手と吉川尚輝選手の打順を入れ替えています。先発のウィットリー投手、前回は5回途中5失点で敗戦投手となり、ここまで5試合で1勝2敗、防御率2.86となっています。