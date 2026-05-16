漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が16日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。カルビーのポテトチップスなどのパッケージが、一時的に白黒に変更されることについて言及した。中東情勢の緊迫化による一部原材料の調達不安定化と、商品の安定供給を最優先とするため、同社では14商品を対象に、「石油原料節約パッケージ」と表記した白黒のパッケージに変更。25日の週より順次店頭で切り替わる予