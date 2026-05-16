フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３３）が１５日（日本時間１６日）の敵地パイレーツ戦でアーチを連発し、早くも２０号に到達した。両軍２５安打が飛び交う乱打戦は延長戦の末、１１―９とフィリーズが激勝したが、圧巻は２本の?シュワーボム?だった。５点を追う５回、二死一塁からアシュクラフトの１５７キロ真っすぐを右翼席に高々と運ぶ連夜の１９号２ラン。続く７回の第４打席でも二死一塁からモンゴメリーの初球ス