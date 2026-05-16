阪神・才木浩人投手が１７日の広島戦（甲子園）に先発する。１６日は甲子園でキャッチボールやショートダッシュで最終調整を行った。今季は７試合に登板し、４勝１敗、防御率３・２９。１７日に白星を挙げれば、プロ１０年目での通算５０勝となる。「フォークやスライダーをうまく投げられていて、（捕手の）梅野さんや坂本さんがそういったボールをしっかり使ってくれている。三振をとってアウトが一番いい」。オフから磨いて