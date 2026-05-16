◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人は１６日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。泉口友汰が今季初めて２番で先発出場する。３番には吉川尚輝内野手が入った。１５日の同戦のスタメンとは２番と３番が入れ替わる形となった。今季２勝目を目指すフォレスト・ウィットリー投手は大城卓三捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（右）平山２（遊）泉口３（二