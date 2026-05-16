【ダイソー】の扉が付いた収納アイテムが今、注目を集めている様子。100円ではなく、ちょっとお値段が張るものの、思わず欲しくなる使い勝手の良さがうかがえます。シンプルで馴染みやすいデザインなので、リビングやクローゼットに……と、つい色々な場所に置きたくなるかも。今回はそんな、ダイソーで人気とウワサの収納ケースをご紹介します。 中身が把握しやすい扉付きのケース イン