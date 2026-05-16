納言の薄幸がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。「ダンビラムーチョ」（大原優一、原田フニャオ）もゲストとして登場し、ルームシェア時代を語った。幸は以前、大原と元ポンループのアミ、元ダイヤモンドの野澤輸出との４人でルームシェアをしていた。幸は「１年ちょいくらいで（ルームシェアを）抜けた」と明かし、これに対し大原は「正直俺らのせいでもあ