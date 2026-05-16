１６日の新潟５Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１６頭立て）は、天皇賞・秋を制したマスカレードボールの半弟アナザーフェイス（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）が、直線での一騎打ちを半馬身差で制して３戦目で勝ち上がった。勝ち時計は１分４８秒１（良）。これが良血馬の底力だ。スタートはやや立ち遅れたが、促されてスピードに乗ると内を進出して２番手へ。直線では２着トリニタリオに前へ出られた