◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）先発メンバーが発表された。前日（１５日）に満塁弾など２本塁打を含む４安打５打点と大活躍した板山祐太郎内野手を１１試合ぶりに２番で起用。鵜飼航丞外野手は３試合ぶり、石川昂弥内野手は２試合ぶりにスタメンに復帰した。チームは１分けを挟み４連敗中。大野雄大投手がリーグトップに並ぶ５勝目を目指して先発する。また、１５日に腰痛から復帰して今季初