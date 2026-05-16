コートジボワール代表にフランク・ケシエ、アマド・ディアロらが選出された北中米ワールドカップ（W杯）の出場国が、続々と本大会の出場メンバーを発表している。グループEでエクアドル、ドイツ、キュラソーと対戦するコートジボワール代表も5月15日にW杯メンバーとなる26人を発表した。日本代表とも対戦した2014年のブラジル大会以来3大会ぶり4度目のW杯出場となったコートジボワールは、AFCチャンピオンズリーグエリート連覇