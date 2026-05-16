イランのアラグチ外相が15日（現地時間）、米国から対話の提案があったことを明らかにした。インドのニューデリーで開催中のBRICS外相会議に出席しているアラグチ外相は記者会見で「米国から接触と交渉を継続する意向があるというメッセージを数日前に受けた」と述べた。これはトランプ米大統領が終戦案に対するイランの回答に「容認できない」と不満を示した直後に出た発言であり、注目される。アラグチ外相は外交を唯一の解決策