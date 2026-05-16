◇セ・リーグ阪神―広島（2026年5月16日甲子園）阪神は16日の広島戦（甲子園）のスタメンを発表した。上位打線を入れ替え、3試合連続で5番に座っていた中野を4試合ぶりに定位置の2番に戻し、3番森下、4番佐藤輝、5番大山のクリーンアップを組んだ。前日、チームは開幕から39試合目にして初の零敗。広島先発は今季初対戦となる森下。