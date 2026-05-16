ゴールデンボンバーの鬼龍院翔（41）が16日までに自身のXを更新。「誰も言わないから俺が言ってやる」と書き出し、ウォシュレットにまつわる自身のエピソードを披露すると、SNSでさまざまな声が集まった。【写真】共感できない！？鬼龍院翔の投稿投稿で「外出先のトイレ(大)で用を足したあと、ウォシュレットをオンにしたら最初に温水が一回タマの裏あたりをペロッと経由していくタイプのウォシュレット、あれなんなの？穴狙う