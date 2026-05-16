スキーのジャンプ台を４００メートル駆け上がるレースが１６日、札幌市中央区の大倉山ジャンプ競技場で開かれた。参加者たちは標高差約１３０メートル、最大斜度３７度の急斜面に挑んだ。「世界で最も過酷な４００メートル走」と称され、男女個人の部と４人１組のリレーに計約２０００人が応募。転落防止のために設置されたネットや角材をつかみながら、ゴールを目指していた。今年９回目で、来年から競技場の改修工事が行わ