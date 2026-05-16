■MLBエンゼルス 0ー6 ドジャース（日本時間16日、エンゼル・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数1安打1四球2三振。その1安打は、メジャー通算200本目となる二塁打となった。試合は0−0で迎えた4回、ドジャースのA.パヘス（25）が3ランで先制すると、M.マンシー（35）も2者連続となる本塁打を放ち、4−0とリード。6回にもランナーを一人置いてT.ヘルナンデス（33）が