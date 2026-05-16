◇インターリーグカブス 10―5 ホワイトソックス（2026年5月15日シカゴレート・フィールド）ナ・リーグ中地区首位のカブスは、同じシカゴに本拠を置くア・リーグ中地区2位ホワイトソックスとの「クロスタウン・クラシック」3連戦の初戦を10―5で制し、2連勝とした。先発全員の14安打を浴びせ、7、8回で計6点を挙げるなど5月初の2桁得点をマークした。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で先発し、4打数2安打1打点と