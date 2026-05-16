料理家の栗原はるみさんのレシピは、シンプルなのに素材の味を引き出すほっとする味が多いですよね。今回は、旬のスナップえんどうを使った定番のバター炒めのレシピを再現しました。さらに、ほんのひと手間で楽しめる3つのアレンジもあわせて、毎日の食卓に気軽に取り入れられるアイデアをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらスナップえんどうのバター炒めを作るのにかかる時間約10分スナップえんどうのバター炒めのカロリー