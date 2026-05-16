整理収納アドバイザーの徳田かなです。ミニマリストという言葉を聞いて、「なんか極端な人たちの話でしょ」と思っていた時期が私にもありました。でも、育児と仕事を掛け持ちしながら毎日ヘトヘトで、「なんでこんなに余裕がないんだろう…」と感じていたあるとき、思い切って家の物を減らしてみたんです。するとその後、時間・お金・気持ちの変化が現れてきました。今回は、私が実際に体感したミニマルライフのすごい効果を3つご