コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「アイラインを引くとなんだか古く見える」「目元がきつく見えてしまう」「昔と同じように描いているのにしっくりこない…」そんな悩みを感じていませんか？実はその原因、アイラインの引き方にあるかもしれません。特に40代は、まぶたや目元の印象が変化しやすい年代。以前似合っていたラインが、今の顔立ちには重たく見えてしまうこともあります。そこで今回は、40代がやめたいNGア