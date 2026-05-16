お弁当の保冷やレジャーに便利なセリアの『透明スパウトパウチ』。好きな飲み物を入れて凍らせれば保冷剤代わりになるうえ、溶けた後はそのまま冷たいドリンクとして飲める優秀アイテムです。コンパクトサイズで持ち運びやすく、帰りの荷物も減らせるのが魅力。今年の夏は、セリアの便利グッズで乗り切りましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：透明スパウトパウチ 3枚入り 150mL価格：￥110（税込）容量（約）：150mL