お気に入りのアクセサリーやキーホルダーを飾りたいけれど、壁の穴が目立つのは避けたい。今回はそんな時に使えるダイソーグッズをご紹介します！細いピン仕様なので、抜いた後の穴跡が小さめで目立ちにくいのがポイント。クリアカラーでインテリアになじみやすく、お気に入りの“見せる収納”にオススメです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：透明で目立ちにくいピンフック（6個）価格：￥110（税込）内容量：6個入耐荷