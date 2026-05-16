メズム東京は、国立西洋美術館とコラボしてアフタヌーン・エキシビション チャプター16「舟遊び―水面のきらめき」を4月1日から5月31日まで提供する。テーマはクロード・モネ作「舟遊び」。1840年頃にパリで生まれたとされるフランス菓子「サントノーレ」、19世紀のノルマンディーで親しまれた伝統菓子「ピュイダムール」、1840年代頃にパリの菓子職人が考案したとされる「サバラン」、パリ近郊でモネが仲間たちと展覧会を開催した