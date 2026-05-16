ダイソーで見つけた『LEDデジタル時計』が、700円とは思えないほど高機能！レトロ可愛いデザインに加え、時計・カレンダー・温度表示・アラーム・スヌーズ機能まで搭載した優秀アイテムです。さらに、明るさ調整やナイトライト機能付きで夜間でも使いやすく、お部屋をおしゃれに演出してくれるのも魅力。必見です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：LEDデジタル時計価格：￥770（税込）サイズ（約）：9.5cm×13.3cm×3.7cm