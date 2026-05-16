夏のお出かけに欠かせないサングラス。でも長時間かけていると、「鼻に跡がつく…」「ファンデがヨレる…」なんて地味なストレスを感じませんか？今回なんと、そんな悩みを解決してくれるアイテムを、ダイソーで発見！その名も「跡がつきにくいサングラス」は、まさかの“鼻当てなし”設計で、想像以上に快適なんです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：跡がつきにくいサングラス価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ