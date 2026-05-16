FIFAワールドカップ2026メンバーに選出された日本代表FW塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）が決意表明をした。日本サッカー協会（JFA）は15日、W杯に臨む日本代表メンバー26名を発表。今年3月に行われた活動でA代表に初招集された現在21歳の塩貝は、同28日に行われたスコットランド代表戦（◯1−0）に78分から途中出場して代表デビューを飾った。これが代表では唯一の出場となっていたなか、今年1月にNEC（オランダ）からヴ