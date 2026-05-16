歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。MCの落語家・笑福亭鶴瓶（74）との関係に言及した。團十郎の登場前に鶴瓶は團十郎について「僕も昔から存じ上げているんですけれど、何か仲ええ感じって言えない。凄い人」と絶賛した。そうして團十郎が登場すると、鶴瓶は「團十郎になられてから初めてですからね」と22年の團十郎襲名後初対面であると告白。「10代ぐらいの