シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が15日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し大反響を呼んでいる。松任谷は「今日22時からの「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」上沼恵美子さんをゲストにお迎えしまし」とこの日放送のラジオ番組を告知。上沼の両肩に手を乗せ笑顔の2ショットを披露し「最強のコンビ誕生！激オモ！お楽しみに！」と呼びかけた。これにファンは歓喜。「大好きなお二方」